В МВД научили как распознать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта - 01.09.2025, ПРАЙМ
В МВД научили как распознать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта
В МВД научили как распознать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта - 01.09.2025, ПРАЙМ
В МВД научили как распознать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта
Взлом или подмена аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества, так как злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомого... | 01.09.2025, ПРАЙМ
мошенничество
технологии
финансы
общество
мвд
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Взлом или подмена аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества, так как злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомого человека, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из SMS, установить "удобное приложение" или перейти по фишинговой ссылке. Всё выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот приём так опасен", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что к признакам взломанного аккаунта относятся странные просьбы, например, срочно перевести денег или проголосовать в конкурсе, а также непривычный стиль общения, к примеру, "знакомый" пишет слишком официально или наоборот сухо, использует слова или эмодзи, которых раньше не применял. "Подозрительные ссылки или файлы. "Смотри фото", "Тебе подарок", "Скачай документ" — без объяснений, часто с укороченными или странными ссылками. Изоляция. "Не звони, я не могу говорить". Повышенная активность. Начинает писать в нетипичное время (ночью, рано утром). Давит срочностью и не отвечает на ваши отвлекающие вопросы", - рассказали в управлении. В МВД отметили, что для проверки можно сменить канал связи - написать или позвонить по привычному номеру или в другом мессенджере. Также можно ответить "знакомому" с намеренной ошибкой, например, "ты же знаешь, что я поставил машину на ремонт" - ту, которой не существует. Как отмечают в управлении, свой человек поправит, а злоумышленник - нет. "Пауза. Сделайте "тишину" на 10–15 минут. Мошенники часто сыпят сообщениями, давят срочностью и быстро переключаются на следующую цель. "Капча памяти". Попросите уточнить 2–3 детали, которые знает только ваш человек: где вы виделись в последний раз, как зовут вашего питомца, какой подарок вы дарили и т.п", - заключили в ведомстве.
Новости
технологии, финансы, общество , мвд
Мошенничество, Технологии, Финансы, Общество , МВД
15:53 01.09.2025
 
В МВД научили как распознать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта

МВД: взлом аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества

© РИА Новости . Владимир Песня
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Взлом или подмена аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества, так как злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомого человека, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из SMS, установить "удобное приложение" или перейти по фишинговой ссылке. Всё выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот приём так опасен", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что к признакам взломанного аккаунта относятся странные просьбы, например, срочно перевести денег или проголосовать в конкурсе, а также непривычный стиль общения, к примеру, "знакомый" пишет слишком официально или наоборот сухо, использует слова или эмодзи, которых раньше не применял.
"Подозрительные ссылки или файлы. "Смотри фото", "Тебе подарок", "Скачай документ" — без объяснений, часто с укороченными или странными ссылками. Изоляция. "Не звони, я не могу говорить". Повышенная активность. Начинает писать в нетипичное время (ночью, рано утром). Давит срочностью и не отвечает на ваши отвлекающие вопросы", - рассказали в управлении.
В МВД отметили, что для проверки можно сменить канал связи - написать или позвонить по привычному номеру или в другом мессенджере. Также можно ответить "знакомому" с намеренной ошибкой, например, "ты же знаешь, что я поставил машину на ремонт" - ту, которой не существует. Как отмечают в управлении, свой человек поправит, а злоумышленник - нет.
"Пауза. Сделайте "тишину" на 10–15 минут. Мошенники часто сыпят сообщениями, давят срочностью и быстро переключаются на следующую цель. "Капча памяти". Попросите уточнить 2–3 детали, которые знает только ваш человек: где вы виделись в последний раз, как зовут вашего питомца, какой подарок вы дарили и т.п", - заключили в ведомстве.
МошенничествоТехнологииФинансыОбществоМВД
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материалов
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
