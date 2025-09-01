https://1prime.ru/20250901/nato-861575469.html
НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ
политика
сша
франция
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
нато
ес
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. "После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США", - пишет Гастингс. Как считает колумнист, европейцы стремятся склонить американского лидера Дональда Трампа к сдержанности с помощью лести. Президент США 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позднее заявил, что поведение лидеров ЕС во время визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.
сша
франция
вашингтон
