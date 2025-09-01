Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ - 01.09.2025
НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ
НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ - 01.09.2025, ПРАЙМ
НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ
НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. "После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США", - пишет Гастингс. Как считает колумнист, европейцы стремятся склонить американского лидера Дональда Трампа к сдержанности с помощью лести. Президент США 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позднее заявил, что поведение лидеров ЕС во время визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.
сша, франция, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес
Политика, США, ФРАНЦИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС
11:40 01.09.2025
 
НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ

Bloomberg: НАТО, созданная для сдерживания СССР, усмиряет "нестабильные" США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтомобиль президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Автомобиль президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс.
"После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США", - пишет Гастингс.
Как считает колумнист, европейцы стремятся склонить американского лидера Дональда Трампа к сдержанности с помощью лести.
Президент США 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позднее заявил, что поведение лидеров ЕС во время визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.
Лидеры ЕС и НАТО обсудят урегулирование на Украине в Париже, пишет FT
Политика США ФРАНЦИЯ ВАШИНГТОН Дональд Трамп Владимир Зеленский НАТО ЕС
 
 
