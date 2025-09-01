https://1prime.ru/20250901/nato-861575469.html

НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ

НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ - 01.09.2025, ПРАЙМ

НАТО вынуждена работать над усмирением нестабильных США, пишут СМИ

НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T11:40+0300

2025-09-01T11:40+0300

2025-09-01T11:40+0300

политика

сша

франция

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665006_0:401:2927:2047_1920x0_80_0_0_dd4f6e2c6fd4e7277f4aaf693bcdbbbe.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. "После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США", - пишет Гастингс. Как считает колумнист, европейцы стремятся склонить американского лидера Дональда Трампа к сдержанности с помощью лести. Президент США 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позднее заявил, что поведение лидеров ЕС во время визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.

https://1prime.ru/20250831/ukraina-861546714.html

сша

франция

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, франция, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес