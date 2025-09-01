https://1prime.ru/20250901/nato-861575628.html

В США рассказали, какого российского оружия боятся в НАТО

В США рассказали, какого российского оружия боятся в НАТО

01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Подлодки России, вооруженные ракетами "Циркон", представляют собой значительную угрозу для военно-морских сил Североатлантического альянса, пишет Military Watch Magazine. "Вызов силам НАТО со стороны российского ударного подводного флота значительно возрос как на фоне роста флота новейших кораблей класса "Ясень", так и из-за принятия на вооружение все большего количества новых противокорабельных крылатых ракет "Циркон", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что дальность действия и высокая скорость этих ракет делают их практически невозможными для перехвата. "Ожидается, что сложность обнаружения кораблей класса "Ясень" и дальность полета ракеты "Циркон" окажут значительное давление на флоты стран НАТО", — заключили авторы."Циркон" является первой в мире морской крылатой ракетой, способной летать на гиперзвуковых скоростях. Радиус ее действия составляет примерно тысячу километров, а скорость превышает девятикратное значение скорости звука. Подобные ракеты уже устанавливаются на фрегатах проекта 22350, новейших многоцелевых подлодках проекта 885М "Ясень-М", а также проходят интеграцию на модернизируемый ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и усовершенствуемые подводные лодки проекта 949А "Антей".

