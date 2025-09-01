https://1prime.ru/20250901/nato-861613453.html

"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались за своих судьбу учений на Балтике

2025-09-01T21:37+0300

2025-09-01T21:37+0300

2025-09-01T21:38+0300

политика

учения нато

балтийское море

россия

белоруссия

берлин

handelsblatt

МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В связи с тем, что этапы натовских учений Quadriga-2025, проводимых на Балтике, совпадают по времени с российскими учениями "Запад-25" в Белоруссии, участникам было рекомендовано проявлять максимальную осторожность и сдержанность, как сообщает Handelsblatt. "Этапы Quadriga совпадают по времени с маневрами "Запад" в Белоруссии. Мы стремимся к сдерживанию, а не к эскалации, и не должны поддаваться российской дезинформации... (Президент России Владимир — прим. ред.) Путин наблюдает за нами, его планы выходят за рамки украинского вопроса", — цитирует издание слова генерального инспектора бундесвера Карстена Брейера на пресс-конференции в Берлине. В учениях Quadriga-2025 планируется задействовать свыше восьми тысяч военных из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тысячи единиц техники. Как сообщалось, в ходе учений "Запад-25" военные из Белоруссии и России будут отрабатывать методы защиты от воздушных атак, противодействия диверсионным группам, а также намечено отработать планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник".

балтийское море

белоруссия

берлин

2025

учения нато, балтийское море, россия, белоруссия, берлин, handelsblatt