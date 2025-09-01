Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе - 01.09.2025, ПРАЙМ
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе
Сенатор США Майкл Ли в социальной сети Х призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО, чтобы избежать втягивания в исламистский конфликт в Европе. | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сенатор США Майкл Ли в социальной сети Х призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО, чтобы избежать втягивания в исламистский конфликт в Европе. Так он отреагировал на видео с акции протеста мигрантов в Германии, где звучали в том числе такие лозунги: "Мы захватим Германию силой!", "Заменим немецкие законы на законы шариата!", "Христианам и евреям нужно обратиться или уйти!" и другие."Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько", — предупредил сенатор.Ранее представители СДПГ предложили начать выдавать пособия иностранным гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, в виде беспроцентных займов.
22:26 01.09.2025 (обновлено: 22:28 01.09.2025)
 
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе

Сенатор Ли: если США не выйдут из НАТО, то будут втянуты в исламистскую войну

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сенатор США Майкл Ли в социальной сети Х призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО, чтобы избежать втягивания в исламистский конфликт в Европе.
Так он отреагировал на видео с акции протеста мигрантов в Германии, где звучали в том числе такие лозунги: "Мы захватим Германию силой!", "Заменим немецкие законы на законы шариата!", "Христианам и евреям нужно обратиться или уйти!" и другие.
"Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько", — предупредил сенатор.
Ранее представители СДПГ предложили начать выдавать пособия иностранным гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, в виде беспроцентных займов.
