"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе

Сенатор США Майкл Ли в социальной сети Х призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО, чтобы избежать втягивания в исламистский конфликт в Европе. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T22:26+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сенатор США Майкл Ли в социальной сети Х призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО, чтобы избежать втягивания в исламистский конфликт в Европе. Так он отреагировал на видео с акции протеста мигрантов в Германии, где звучали в том числе такие лозунги: "Мы захватим Германию силой!", "Заменим немецкие законы на законы шариата!", "Христианам и евреям нужно обратиться или уйти!" и другие."Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько", — предупредил сенатор.Ранее представители СДПГ предложили начать выдавать пособия иностранным гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, в виде беспроцентных займов.

