https://1prime.ru/20250901/nato-861615199.html
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе - 01.09.2025, ПРАЙМ
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе
Сенатор США Майкл Ли в социальной сети Х призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО, чтобы избежать втягивания в исламистский конфликт в Европе. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T22:26+0300
2025-09-01T22:26+0300
2025-09-01T22:28+0300
политика
сша
нато
европа
германия
мигранты
исламисты
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сенатор США Майкл Ли в социальной сети Х призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО, чтобы избежать втягивания в исламистский конфликт в Европе. Так он отреагировал на видео с акции протеста мигрантов в Германии, где звучали в том числе такие лозунги: "Мы захватим Германию силой!", "Заменим немецкие законы на законы шариата!", "Христианам и евреям нужно обратиться или уйти!" и другие."Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько", — предупредил сенатор.Ранее представители СДПГ предложили начать выдавать пособия иностранным гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, в виде беспроцентных займов.
https://1prime.ru/20250901/zapad-861607151.html
сша
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, европа, германия, мигранты, исламисты, общество
Политика, США, НАТО, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Мигранты, исламисты, Общество
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся угрозе
Сенатор Ли: если США не выйдут из НАТО, то будут втянуты в исламистскую войну
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ.
Сенатор США Майкл Ли в социальной сети Х
призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО, чтобы избежать втягивания в исламистский конфликт в Европе.
Так он отреагировал на видео с акции протеста мигрантов в Германии, где звучали в том числе такие лозунги: "Мы захватим Германию силой!", "Заменим немецкие законы на законы шариата!", "Христианам и евреям нужно обратиться или уйти!" и другие.
"Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько", — предупредил сенатор.
Ранее представители СДПГ предложили начать выдавать пособия иностранным гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, в виде беспроцентных займов.
"Фашизм де-факто". Запад обвинили в войне против населения ЕС и стран НАТО