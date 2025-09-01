Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/nazvanie-861613585.html
Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение
Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - 01.09.2025, ПРАЙМ
Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение
Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе", также будет обновлен логотип, изменения связаны в том числе с... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T21:52+0300
2025-09-01T21:52+0300
бизнес
финансы
россия
рф
владимир путин
ab inbev efes
https://cdnn.1prime.ru/img/80228/37/802283799_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_306a352b7c475c160a4f7f53e3edf5f9.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе", также будет обновлен логотип, изменения связаны в том числе с новым позиционированием на рынке РФ, говорится в сообщении компании. "Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes анонсировала новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе" и представила обновленный логотип. Это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке", - говорится в сообщении. Отмечается, что утверждение коммерческого обозначения - логичный этап эволюции компании, которая за 25 лет работы в России прошла путь от производителя пива до одного из ведущих игроков индустрии напитков. "Напитки Вместе" отражает текущее позиционирование компании как лидера российского пивоваренного рынка и подчеркивает ее трансформацию в многопрофильного игрока рынка товаров повседневного спроса", - добавляется в сообщении. Также в компании сообщили об обновленном логотипе. "Яркая красная цветовая гамма отражает ключевые принципы компании: лидерство в отрасли и фокус на инновации, ответственность перед страной, обществом, партнерами и сотрудниками. Понятный и лаконичный русскоязычный дизайн призван укрепить доверие потребителей и партнеров, а также повысить узнаваемость среди населения", - рассказали там. Уточняется, что изменение коммерческого обозначения и логотипа не затронут портфель брендов, доступность продукции для потребителей и партнеров и бизнес-процессы компании. AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый мельник из бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Она имеет 11 заводов и три солодовенных комплекса. Президент России Владимир Путин своим указом в декабре 2024 года передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
https://1prime.ru/20250815/rebrending-860761487.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80228/37/802283799_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_237a4a5be875e4a030c2f33193b5242b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, рф, владимир путин, ab inbev efes
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, AB InBev Efes
21:52 01.09.2025
 
Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение

Компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение "Напитки Вместе"

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкБутылки
Бутылки - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Бутылки. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Золото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе", также будет обновлен логотип, изменения связаны в том числе с новым позиционированием на рынке РФ, говорится в сообщении компании.
"Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes анонсировала новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе" и представила обновленный логотип. Это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утверждение коммерческого обозначения - логичный этап эволюции компании, которая за 25 лет работы в России прошла путь от производителя пива до одного из ведущих игроков индустрии напитков.
"Напитки Вместе" отражает текущее позиционирование компании как лидера российского пивоваренного рынка и подчеркивает ее трансформацию в многопрофильного игрока рынка товаров повседневного спроса", - добавляется в сообщении.
Также в компании сообщили об обновленном логотипе. "Яркая красная цветовая гамма отражает ключевые принципы компании: лидерство в отрасли и фокус на инновации, ответственность перед страной, обществом, партнерами и сотрудниками. Понятный и лаконичный русскоязычный дизайн призван укрепить доверие потребителей и партнеров, а также повысить узнаваемость среди населения", - рассказали там.
Уточняется, что изменение коммерческого обозначения и логотипа не затронут портфель брендов, доступность продукции для потребителей и партнеров и бизнес-процессы компании.
AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый мельник из бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Она имеет 11 заводов и три солодовенных комплекса. Президент России Владимир Путин своим указом в декабре 2024 года передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
Дополнительные ограничения в связи с COVID-19 в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Около трети ресторанов Subway в России сменят название
15 августа, 13:16
 
БизнесФинансыРОССИЯРФВладимир ПутинAB InBev Efes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала