МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе", также будет обновлен логотип, изменения связаны в том числе с новым позиционированием на рынке РФ, говорится в сообщении компании. "Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes анонсировала новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе" и представила обновленный логотип. Это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке", - говорится в сообщении. Отмечается, что утверждение коммерческого обозначения - логичный этап эволюции компании, которая за 25 лет работы в России прошла путь от производителя пива до одного из ведущих игроков индустрии напитков. "Напитки Вместе" отражает текущее позиционирование компании как лидера российского пивоваренного рынка и подчеркивает ее трансформацию в многопрофильного игрока рынка товаров повседневного спроса", - добавляется в сообщении. Также в компании сообщили об обновленном логотипе. "Яркая красная цветовая гамма отражает ключевые принципы компании: лидерство в отрасли и фокус на инновации, ответственность перед страной, обществом, партнерами и сотрудниками. Понятный и лаконичный русскоязычный дизайн призван укрепить доверие потребителей и партнеров, а также повысить узнаваемость среди населения", - рассказали там. Уточняется, что изменение коммерческого обозначения и логотипа не затронут портфель брендов, доступность продукции для потребителей и партнеров и бизнес-процессы компании. AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый мельник из бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Она имеет 11 заводов и три солодовенных комплекса. Президент России Владимир Путин своим указом в декабре 2024 года передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
