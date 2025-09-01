https://1prime.ru/20250901/nazvanie-861613585.html

Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение

Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - 01.09.2025, ПРАЙМ

Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение

Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе", также будет обновлен логотип, изменения связаны в том числе с... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T21:52+0300

2025-09-01T21:52+0300

2025-09-01T21:52+0300

бизнес

финансы

россия

рф

владимир путин

ab inbev efes

https://cdnn.1prime.ru/img/80228/37/802283799_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_306a352b7c475c160a4f7f53e3edf5f9.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes получит новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе", также будет обновлен логотип, изменения связаны в том числе с новым позиционированием на рынке РФ, говорится в сообщении компании. "Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes анонсировала новое коммерческое обозначение - "Напитки Вместе" и представила обновленный логотип. Это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке", - говорится в сообщении. Отмечается, что утверждение коммерческого обозначения - логичный этап эволюции компании, которая за 25 лет работы в России прошла путь от производителя пива до одного из ведущих игроков индустрии напитков. "Напитки Вместе" отражает текущее позиционирование компании как лидера российского пивоваренного рынка и подчеркивает ее трансформацию в многопрофильного игрока рынка товаров повседневного спроса", - добавляется в сообщении. Также в компании сообщили об обновленном логотипе. "Яркая красная цветовая гамма отражает ключевые принципы компании: лидерство в отрасли и фокус на инновации, ответственность перед страной, обществом, партнерами и сотрудниками. Понятный и лаконичный русскоязычный дизайн призван укрепить доверие потребителей и партнеров, а также повысить узнаваемость среди населения", - рассказали там. Уточняется, что изменение коммерческого обозначения и логотипа не затронут портфель брендов, доступность продукции для потребителей и партнеров и бизнес-процессы компании. AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый мельник из бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Она имеет 11 заводов и три солодовенных комплекса. Президент России Владимир Путин своим указом в декабре 2024 года передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".

https://1prime.ru/20250815/rebrending-860761487.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, рф, владимир путин, ab inbev efes