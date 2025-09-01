https://1prime.ru/20250901/nestle-861613876.html
Nestle уволила гендиректора из-за служебного романа
технологии
бизнес
латинская америка
nestle
starbucks
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Nestle уволила гендиректора Лорана Фрейкса из-за романтической связи с его прямым подчиненным, новым главой корпорации стал глава дочернего бренда Nescafе Филипп Навратил, говорится в сообщении компании. "Совет директоров компании Nestlе сегодня объявляет о назначении Филиппа Навратила на должность генерального директора компании Nestlе после увольнения Лорана Фрейкса. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении компании. Уход предыдущего главы последовал за "расследованием нераскрытой романтической связи с его прямым подчиненным, которая была признана нарушением кодекса делового поведения Nestlе", указано в релизе. При этом изменения в управлении компанией не повлияют на стратегию Nestlе и ее темпы работы, как отметил председатель совета директоров корпорации Пол Булке. Филипп Навратил начал свою карьеру в Nestlе в 2001 году в качестве внутреннего аудитора. Несколько лет он занимал руководящие посты в подразделениях компании в Латинской Америке. В 2020 году он перешел в подразделение стратегического развития кофе Nestlе, где отвечал за формирование глобальной стратегии и внедрение инноваций для брендов Nescafе и Starbucks. С июля 2024 года возглавлял Nescafе.
латинская америка
Новости
ru-RU
