Nestle уволила гендиректора из-за служебного романа - 01.09.2025
Nestle уволила гендиректора из-за служебного романа
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Nestle уволила гендиректора Лорана Фрейкса из-за романтической связи с его прямым подчиненным, новым главой корпорации стал глава дочернего бренда Nescafе Филипп Навратил, говорится в сообщении компании. "Совет директоров компании Nestlе сегодня объявляет о назначении Филиппа Навратила на должность генерального директора компании Nestlе после увольнения Лорана Фрейкса. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении компании. Уход предыдущего главы последовал за "расследованием нераскрытой романтической связи с его прямым подчиненным, которая была признана нарушением кодекса делового поведения Nestlе", указано в релизе. При этом изменения в управлении компанией не повлияют на стратегию Nestlе и ее темпы работы, как отметил председатель совета директоров корпорации Пол Булке. Филипп Навратил начал свою карьеру в Nestlе в 2001 году в качестве внутреннего аудитора. Несколько лет он занимал руководящие посты в подразделениях компании в Латинской Америке. В 2020 году он перешел в подразделение стратегического развития кофе Nestlе, где отвечал за формирование глобальной стратегии и внедрение инноваций для брендов Nescafе и Starbucks. С июля 2024 года возглавлял Nescafе.
технологии, бизнес, латинская америка, nestle, starbucks
Технологии, Бизнес, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Nestle, Starbucks
22:03 01.09.2025
 
Nestle уволила гендиректора из-за служебного романа

Nestle уволила гендиректора Фрейкса из-за романтической связи с его подчиненным

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкNestle
Nestle - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Nestle. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
ТехнологииБизнесЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАNestleStarbucks
 
 
