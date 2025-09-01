https://1prime.ru/20250901/nestle-861613876.html

Nestle уволила гендиректора из-за служебного романа

Nestle уволила гендиректора из-за служебного романа - 01.09.2025, ПРАЙМ

Nestle уволила гендиректора из-за служебного романа

Nestle уволила гендиректора Лорана Фрейкса из-за романтической связи с его прямым подчиненным, новым главой корпорации стал глава дочернего бренда Nescafе... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T22:03+0300

2025-09-01T22:03+0300

2025-09-01T22:03+0300

технологии

бизнес

латинская америка

nestle

starbucks

https://cdnn.1prime.ru/img/83982/57/839825742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f30e8c23a1aeb117bd90c3930cad548.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Nestle уволила гендиректора Лорана Фрейкса из-за романтической связи с его прямым подчиненным, новым главой корпорации стал глава дочернего бренда Nescafе Филипп Навратил, говорится в сообщении компании. "Совет директоров компании Nestlе сегодня объявляет о назначении Филиппа Навратила на должность генерального директора компании Nestlе после увольнения Лорана Фрейкса. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении компании. Уход предыдущего главы последовал за "расследованием нераскрытой романтической связи с его прямым подчиненным, которая была признана нарушением кодекса делового поведения Nestlе", указано в релизе. При этом изменения в управлении компанией не повлияют на стратегию Nestlе и ее темпы работы, как отметил председатель совета директоров корпорации Пол Булке. Филипп Навратил начал свою карьеру в Nestlе в 2001 году в качестве внутреннего аудитора. Несколько лет он занимал руководящие посты в подразделениях компании в Латинской Америке. В 2020 году он перешел в подразделение стратегического развития кофе Nestlе, где отвечал за формирование глобальной стратегии и внедрение инноваций для брендов Nescafе и Starbucks. С июля 2024 года возглавлял Nescafе.

https://1prime.ru/20250408/moshennichestvo-856490073.html

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, латинская америка, nestle, starbucks