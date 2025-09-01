Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс работает над привлечением частных инвестиций в "Домодедово" - 01.09.2025
Минтранс работает над привлечением частных инвестиций в "Домодедово"
Минтранс работает над привлечением частных инвестиций в "Домодедово" - 01.09.2025, ПРАЙМ
Минтранс работает над привлечением частных инвестиций в "Домодедово"
Минтранс РФ работает над вопросом привлечения частных инвестиций в "Домодедово", ищет возможные конфигурации и будет предлагать руководству, сообщил журналистам | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ работает над вопросом привлечения частных инвестиций в "Домодедово", ищет возможные конфигурации и будет предлагать руководству, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, писало издание РБК в конце июля. Тогда Ванцев говорил, что государство точно не может оплачивать убытки "Домодедово", поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать. "Заявление господина Ванцева, предложения, они действительно есть. То, что публично озвучивалось. Мы с коллегами работаем над тем, как это можно было бы сделать. Но окончательное решение будет принимать уже руководство", - ответил Никитин на вопрос о необходимости для государства привлекать частных инвесторов к управлению аэропортом. "Наша задача как Минтранса, как Росавиации обеспечить уровень качества полетов, обеспечить безопасность. Это один из крупнейших российских аэропортов. На сегодня, конечно, уступает "Шереметьево" и "Внуково" с точки зрения пассажирского оборота, поэтому нам бы хотелось, чтобы он работал в полном объеме. И вот, исходя из этой задачи, мы уже будем какие-то конфигурации рассматривать и предлагать руководству", - сказал министр. В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Минтранс работает над привлечением частных инвестиций в "Домодедово"

Никитин: Минтранс ищет варианты привлечения частных инвестиций в "Домодедово"

Дмитрий Ядров - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"
22 августа, 18:16
 
