https://1prime.ru/20250901/novosibirsk-861556246.html
Более 35 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Более 35 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска - 01.09.2025, ПРАЙМ
Более 35 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Прибытие более 35 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается 1 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T07:15+0300
2025-09-01T07:15+0300
2025-09-01T07:15+0300
бизнес
сочи
новосибирск
оренбург
аэропорт толмачево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556246.jpg?1756700116
НОВОСИБИРСК, 1 сен – ПРАЙМ. Прибытие более 35 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается 1 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Оренбурга, Иркутска, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Благовещенска, Нерюнгри и других городов.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в минувшее воскресенье в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушных судов были задержаны рейсы авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в Москву, Сочи, Абакан, Сургут.
сочи
новосибирск
оренбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, новосибирск, оренбург, аэропорт толмачево
Бизнес, СОЧИ, НОВОСИБИРСК, Оренбург, аэропорт Толмачево
Более 35 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Прибытие более 35 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается 1 сентября
НОВОСИБИРСК, 1 сен – ПРАЙМ. Прибытие более 35 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается 1 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Оренбурга, Иркутска, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Благовещенска, Нерюнгри и других городов.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в минувшее воскресенье в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушных судов были задержаны рейсы авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в Москву, Сочи, Абакан, Сургут.