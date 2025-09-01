Более 35 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НОВОСИБИРСК, 1 сен – ПРАЙМ. Прибытие более 35 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается 1 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Оренбурга, Иркутска, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Благовещенска, Нерюнгри и других городов. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в минувшее воскресенье в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушных судов были задержаны рейсы авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в Москву, Сочи, Абакан, Сургут.
07:15 01.09.2025
 
НОВОСИБИРСК, 1 сен – ПРАЙМ. Прибытие более 35 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается 1 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Оренбурга, Иркутска, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Благовещенска, Нерюнгри и других городов.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в минувшее воскресенье в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушных судов были задержаны рейсы авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в Москву, Сочи, Абакан, Сургут.
 
