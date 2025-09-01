В ОКБ оценили число россиян, установивших себе самозапрет на кредиты

https://1prime.ru/20250901/okb-861598399.html

Статус самозапрета на кредиты по состоянию на 1 сентября был установлен у 13,2 миллиона россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). | 01.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Статус самозапрета на кредиты по состоянию на 1 сентября был установлен у 13,2 миллиона россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "По данным ОКБ, за полгода работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 14,7 миллиона заявлений и 890 тысяч заявлений на его снятие, что означает отмену 6% ранее установленных ограничений на получение кредита. По состоянию на 1 сентября 2025 года самозапрет установлен у 13,2 миллиона россиян", - говорится в сообщении. Отмечается, что по-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 13,36 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 634,42 тысячи заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО – 233,38 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках – 209,02 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета. На долю россиян 35-45 лет приходится 22% от общего количества оформленных самозапретов, 13% – на россиян в возрасте 25-35 лет. Граждане в возрасте 45-55 лет установили 20% самозапретов, 35% установлено гражданами старше 55 лет, а на молодежь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов, сообщает ОКБ. Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,37 миллиона заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 56 тысяч заявлений. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.

