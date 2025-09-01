Оксфорд получит грант на исследование вакцин с помощью ИИ, пишут СМИ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
financial times
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Оксфордский университет получит грант в размере почти 160 миллионов долларов на уникальное исследование вакцин с помощью искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Financial Times. "Институт технологий Эллисона профинансирует первый в своем роде проект по использованию ИИ для исследования вакцин, которые будут использоваться для защиты от самых опасных патогенов в мире", - пишет издание. Как отмечает газета, базирующийся в США Институт технологий Эллисона выделяет 118 миллионов фунтов стерлингов (более 159 миллионов долларов) исследовательской группе по вакцинам в Оксфорде на пятилетний проект под руководством профессора Эндрю Полларда, который руководил испытаниями вакцины компании AstraZeneca против COVID-19. Отмечается, что это один из крупнейших грантов, когда-либо полученных Оксфордским университетом. По данным Financial Times, исследовательская группа будет использовать полученные средства для проведения испытаний, в ходе которых участников намеренно заражают в контролируемых условиях, чтобы лучше понять, как иммунная система реагирует на бактерии, которые иногда не поддаются лечению антибиотиками. Вместе с британскими специалистами будут работать эксперты в области ИИ из Института технологий Эллисона. Как отмечается в статье, проект будет направлен на борьбу с такими патогенами, как кишечная палочка, пневмококк и золотистый стафилококк. В ходе испытаний будет собран большой объём данных о реакции организма человека на воздействие патогенов, включая образцы крови и ткани лимфатических узлов. Используя ИИ для обработки этих данных, учёные надеются лучше понять оптимальные тактики, которые использует иммунная система участников исследования в борьбе с бактериями. Эти знания помогут выбрать нужную часть бактерии для использования в вакцине.
2025
Технологии, Financial Times
09:39 01.09.2025
 
© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкФрагмент Оксфордского университета
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Оксфордский университет получит грант в размере почти 160 миллионов долларов на уникальное исследование вакцин с помощью искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Financial Times.
"Институт технологий Эллисона профинансирует первый в своем роде проект по использованию ИИ для исследования вакцин, которые будут использоваться для защиты от самых опасных патогенов в мире", - пишет издание.
Как отмечает газета, базирующийся в США Институт технологий Эллисона выделяет 118 миллионов фунтов стерлингов (более 159 миллионов долларов) исследовательской группе по вакцинам в Оксфорде на пятилетний проект под руководством профессора Эндрю Полларда, который руководил испытаниями вакцины компании AstraZeneca против COVID-19. Отмечается, что это один из крупнейших грантов, когда-либо полученных Оксфордским университетом.
По данным Financial Times, исследовательская группа будет использовать полученные средства для проведения испытаний, в ходе которых участников намеренно заражают в контролируемых условиях, чтобы лучше понять, как иммунная система реагирует на бактерии, которые иногда не поддаются лечению антибиотиками. Вместе с британскими специалистами будут работать эксперты в области ИИ из Института технологий Эллисона.
Как отмечается в статье, проект будет направлен на борьбу с такими патогенами, как кишечная палочка, пневмококк и золотистый стафилококк. В ходе испытаний будет собран большой объём данных о реакции организма человека на воздействие патогенов, включая образцы крови и ткани лимфатических узлов. Используя ИИ для обработки этих данных, учёные надеются лучше понять оптимальные тактики, которые использует иммунная система участников исследования в борьбе с бактериями. Эти знания помогут выбрать нужную часть бактерии для использования в вакцине.
