Оксфорд получит грант на исследование вакцин с помощью ИИ, пишут СМИ

2025-09-01T09:39+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Оксфордский университет получит грант в размере почти 160 миллионов долларов на уникальное исследование вакцин с помощью искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Financial Times. "Институт технологий Эллисона профинансирует первый в своем роде проект по использованию ИИ для исследования вакцин, которые будут использоваться для защиты от самых опасных патогенов в мире", - пишет издание. Как отмечает газета, базирующийся в США Институт технологий Эллисона выделяет 118 миллионов фунтов стерлингов (более 159 миллионов долларов) исследовательской группе по вакцинам в Оксфорде на пятилетний проект под руководством профессора Эндрю Полларда, который руководил испытаниями вакцины компании AstraZeneca против COVID-19. Отмечается, что это один из крупнейших грантов, когда-либо полученных Оксфордским университетом. По данным Financial Times, исследовательская группа будет использовать полученные средства для проведения испытаний, в ходе которых участников намеренно заражают в контролируемых условиях, чтобы лучше понять, как иммунная система реагирует на бактерии, которые иногда не поддаются лечению антибиотиками. Вместе с британскими специалистами будут работать эксперты в области ИИ из Института технологий Эллисона. Как отмечается в статье, проект будет направлен на борьбу с такими патогенами, как кишечная палочка, пневмококк и золотистый стафилококк. В ходе испытаний будет собран большой объём данных о реакции организма человека на воздействие патогенов, включая образцы крови и ткани лимфатических узлов. Используя ИИ для обработки этих данных, учёные надеются лучше понять оптимальные тактики, которые использует иммунная система участников исследования в борьбе с бактериями. Эти знания помогут выбрать нужную часть бактерии для использования в вакцине.

