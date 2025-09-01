Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жительница Урала отсудила у туроператора 190 тысяч рублей за отмену поездки - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/otpusk-861609464.html
Жительница Урала отсудила у туроператора 190 тысяч рублей за отмену поездки
Жительница Урала отсудила у туроператора 190 тысяч рублей за отмену поездки - 01.09.2025, ПРАЙМ
Жительница Урала отсудила у туроператора 190 тысяч рублей за отмену поездки
Жительница Верхней Салды Свердловской области отсудила у туроператора более 190 тысяч рублей за отмененную ею поездку в ОАЭ из-за внезапной болезни, сообщила... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T18:48+0300
2025-09-01T18:48+0300
бизнес
общество
свердловская область
оаэ
ингосстрах
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – ПРАЙМ. Жительница Верхней Салды Свердловской области отсудила у туроператора более 190 тысяч рублей за отмененную ею поездку в ОАЭ из-за внезапной болезни, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным ведомства, эта история началась в сентябре 2024 года, когда жительница Урала купила тур на двоих за 255 тысяч рублей. Перед поездкой женщину экстренно госпитализировали, и врачи запретили ей перелеты, о чем она предупредила турагента. "Несмотря на своевременное предупреждение и даже покупку дополнительной страховки "от невыезда", ни туроператор "ТТ-Трэвел", ни страховая компания "Ингосстрах" не вернули ей деньги. Туроператор сослался на страховщика, а страховщик – на то, что болезнь не является страховым случаем по его договору", – рассказали в инстанции. Тогда женщина обратилась в Верхнесалдинский районный суд, и выиграла дело. Суд встал на ее сторону, указав, что болезнь – уважительная причина для отмены поездки. "Так как туроператор не предоставил доказательств понесенных расходов, с него взыскали в пользу истицы: 127 500 рублей – стоимость ее части тура, пять тысяч рублей – компенсация морального вреда, 66 250 рублей – штраф в пользу потребителя (всего 198 750 тысяч рублей – ред.)", – уточнили в пресс-службе. Однако в иске к страховой компании было отказано, так как условия полиса не покрывали эту ситуацию. "Второй турист все же успел отдохнуть в Эмиратах", – заключили в суде.
https://1prime.ru/20250901/aksenov-861592243.html
свердловская область
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , свердловская область, оаэ, ингосстрах
Бизнес, Общество , Свердловская область, ОАЭ, Ингосстрах
18:48 01.09.2025
 
Жительница Урала отсудила у туроператора 190 тысяч рублей за отмену поездки

Жительница Верхней Салды отсудила у туроператора 190 тыс руб за отмену поездки в ОАЭ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – ПРАЙМ. Жительница Верхней Салды Свердловской области отсудила у туроператора более 190 тысяч рублей за отмененную ею поездку в ОАЭ из-за внезапной болезни, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным ведомства, эта история началась в сентябре 2024 года, когда жительница Урала купила тур на двоих за 255 тысяч рублей. Перед поездкой женщину экстренно госпитализировали, и врачи запретили ей перелеты, о чем она предупредила турагента.
"Несмотря на своевременное предупреждение и даже покупку дополнительной страховки "от невыезда", ни туроператор "ТТ-Трэвел", ни страховая компания "Ингосстрах" не вернули ей деньги. Туроператор сослался на страховщика, а страховщик – на то, что болезнь не является страховым случаем по его договору", – рассказали в инстанции.
Тогда женщина обратилась в Верхнесалдинский районный суд, и выиграла дело. Суд встал на ее сторону, указав, что болезнь – уважительная причина для отмены поездки.
"Так как туроператор не предоставил доказательств понесенных расходов, с него взыскали в пользу истицы: 127 500 рублей – стоимость ее части тура, пять тысяч рублей – компенсация морального вреда, 66 250 рублей – штраф в пользу потребителя (всего 198 750 тысяч рублей – ред.)", – уточнили в пресс-службе.
Однако в иске к страховой компании было отказано, так как условия полиса не покрывали эту ситуацию. "Второй турист все же успел отдохнуть в Эмиратах", – заключили в суде.
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
13:47
 
БизнесОбществоСвердловская областьОАЭИнгосстрах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала