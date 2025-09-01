https://1prime.ru/20250901/otpusk-861609464.html
Жительница Урала отсудила у туроператора 190 тысяч рублей за отмену поездки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – ПРАЙМ. Жительница Верхней Салды Свердловской области отсудила у туроператора более 190 тысяч рублей за отмененную ею поездку в ОАЭ из-за внезапной болезни, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным ведомства, эта история началась в сентябре 2024 года, когда жительница Урала купила тур на двоих за 255 тысяч рублей. Перед поездкой женщину экстренно госпитализировали, и врачи запретили ей перелеты, о чем она предупредила турагента. "Несмотря на своевременное предупреждение и даже покупку дополнительной страховки "от невыезда", ни туроператор "ТТ-Трэвел", ни страховая компания "Ингосстрах" не вернули ей деньги. Туроператор сослался на страховщика, а страховщик – на то, что болезнь не является страховым случаем по его договору", – рассказали в инстанции. Тогда женщина обратилась в Верхнесалдинский районный суд, и выиграла дело. Суд встал на ее сторону, указав, что болезнь – уважительная причина для отмены поездки. "Так как туроператор не предоставил доказательств понесенных расходов, с него взыскали в пользу истицы: 127 500 рублей – стоимость ее части тура, пять тысяч рублей – компенсация морального вреда, 66 250 рублей – штраф в пользу потребителя (всего 198 750 тысяч рублей – ред.)", – уточнили в пресс-службе. Однако в иске к страховой компании было отказано, так как условия полиса не покрывали эту ситуацию. "Второй турист все же успел отдохнуть в Эмиратах", – заключили в суде.
