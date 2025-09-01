https://1prime.ru/20250901/overchuk-861575911.html

Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана

Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана

2025-09-01T11:44+0300

экономика

россия

азербайджан

алексей оверчук

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.

