https://1prime.ru/20250901/overchuk-861575911.html
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана - 01.09.2025, ПРАЙМ
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана
Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:44+0300
2025-09-01T11:44+0300
2025-09-01T11:44+0300
экономика
россия
азербайджан
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/64/830826422_0:210:2123:1404_1920x0_80_0_0_c706d9930899a1bee7e83339ce4dc14d.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.
https://1prime.ru/20250830/azerbaydzhan-861487882.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/64/830826422_0:11:2123:1603_1920x0_80_0_0_ca1e6d9eec1eafc3d72cc6eeacd75ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Алексей Оверчук
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана
Оверчук: сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.
Президент Азербайджана посетит Китай для участия в саммите ШОС