Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана - 01.09.2025
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана - 01.09.2025, ПРАЙМ
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана
Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:44+0300
2025-09-01T11:44+0300
экономика
россия
азербайджан
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/64/830826422_0:210:2123:1404_1920x0_80_0_0_c706d9930899a1bee7e83339ce4dc14d.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.
азербайджан
россия, азербайджан, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Алексей Оверчук
11:44 01.09.2025
 
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана

Оверчук: сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.
Экономика
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала