Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в России - 01.09.2025, ПРАЙМ
Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в России
Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в России - 01.09.2025, ПРАЙМ
Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в России
Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации в ближайшие дни, сообщила компания. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T19:16+0300
2025-09-01T19:16+0300
бизнес
россия
кипр
рф
ozon
озон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg
кипр
рф
бизнес, россия, кипр, рф, ozon, озон
Бизнес, РОССИЯ, КИПР, РФ, Ozon, Озон
19:16 01.09.2025
 
Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в России

Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в России в ближайшие дни

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации в ближайшие дни, сообщила компания.
"Компания запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации", - сказано в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, процедура регистрации будет запущена "в ближайшие дни".
В конце июля Ozon сообщала, что регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию. Акционеры компании на внеочередном собрании 1 сентября рассмотрели вопросы, необходимые для завершения процесса.
"Все вопросы, вынесенные на общее собрание, были приняты необходимым числом голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, включая утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определение размера уставного капитала компании в российских рублях, утверждение устава компании, который будет действовать в России после завершения редомициляции, и предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией", - сказано в сообщении.
В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон".
В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.
Вывеска интернет-магазина Ozon - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
В Ozon оценили влияние снижения ставки ЦБ на бизнес продавцов
7 августа, 15:49
 
