СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия

Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к уничтожению экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии в Одессе в 2014 году. | 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к уничтожению экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии в Одессе в 2014 году. Ранее в понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. "Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия", - сказал руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко на брифинге. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

