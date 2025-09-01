https://1prime.ru/20250901/parubiy-861588789.html
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия - 01.09.2025, ПРАЙМ
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия
Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к уничтожению экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии в Одессе в 2014 году. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T13:24+0300
2025-09-01T13:24+0300
2025-09-01T13:24+0300
политика
общество
украина
одесса
сбу
всу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/78548/61/785486131_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_346ade74813cc72ca0eed9b259506a16.jpg
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к уничтожению экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии в Одессе в 2014 году. Ранее в понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. "Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия", - сказал руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко на брифинге. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://1prime.ru/20250830/parubiy-861516709.html
украина
одесса
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78548/61/785486131_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_cc073d319fe1d50098b978f3c171844e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, одесса, сбу, всу, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, Одесса, СБУ, ВСУ, Рада
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия
СБУ не нашла доказательств причастности РФ к уничтожению экс-главы СНБО Парубия
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к уничтожению экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии в Одессе в 2014 году.
Ранее в понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил.
"Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия", - сказал руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко на брифинге.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия