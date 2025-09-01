Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС - 01.09.2025
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт... | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости. Двусторонняя встреча Путина и Моди проходит в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле - "Аурусе" президента России. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа с глазу на глаз в автомобиле продолжалась в общей сложности около часа.
россия, владимир путин, нарендра моди, шос
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, ШОС
09:50 01.09.2025
 
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.
Двусторонняя встреча Путина и Моди проходит в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.
С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле - "Аурусе" президента России. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа с глазу на глаз в автомобиле продолжалась в общей сложности около часа.
Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет
