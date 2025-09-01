https://1prime.ru/20250901/peregovory-861567058.html
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:50+0300
2025-09-01T09:50+0300
2025-09-01T09:50+0300
политика
россия
владимир путин
нарендра моди
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861566904_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_00821e9ab438a8c0a245e4b196b0117b.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости. Двусторонняя встреча Путина и Моди проходит в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле - "Аурусе" президента России. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа с глазу на глаз в автомобиле продолжалась в общей сложности около часа.
https://1prime.ru/20250901/peskov-861564650.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861566904_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_dde2597a9841709ffeb6a8d894a0e8d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нарендра моди, шос
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, ШОС
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС
Путин провел отдельные переговоры с премьером Индии Моди на полях ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.
Двусторонняя встреча Путина и Моди проходит в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.
С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле - "Аурусе" президента России. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа с глазу на глаз в автомобиле продолжалась в общей сложности около часа.
Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет