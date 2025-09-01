https://1prime.ru/20250901/peregovory-861585879.html

Переговоры Путина и Эрдогана в Китае завершились

2025-09-01T13:04+0300

политика

россия

китай

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

шос

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китая), 1 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин провел встречу с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.

китай

россия, китай, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, шос