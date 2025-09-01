Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет - 01.09.2025
Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет
Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет, сообщил... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:31+0300
2025-09-01T09:31+0300
политика
россия
общество
индия
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564446_0:172:3007:1863_1920x0_80_0_0_5f96d3ae5533af05b547daf5799b4bf0.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что в данный момент идет общение Путина и Моди с глазу на глаз. "Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине, и сейчас до того, как они присоединятся к делегации, они продолжают такие переговоры", - отметил Песков. Путин и Моди уже 50 минут общаются один на один в "Аурусе" российского лидера. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в Тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине.
https://1prime.ru/20250901/putin-861561753.html
индия
россия, общество , индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков, шос
Политика, РОССИЯ, Общество , ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, ШОС
09:31 01.09.2025
 
Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет

Песков: Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что в данный момент идет общение Путина и Моди с глазу на глаз.
"Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине, и сейчас до того, как они присоединятся к делегации, они продолжают такие переговоры", - отметил Песков.
Путин и Моди уже 50 минут общаются один на один в "Аурусе" российского лидера. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в Тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине.
Саммит ШОС -2025. День второй
Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе"
08:48
 
ПолитикаРОССИЯОбществоИНДИЯВладимир ПутинНарендра МодиДмитрий ПесковШОС
 
 
