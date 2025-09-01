https://1prime.ru/20250901/peskov-861564650.html

Путин и Моди перед переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет

2025-09-01T09:31+0300

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что в данный момент идет общение Путина и Моди с глазу на глаз. "Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине, и сейчас до того, как они присоединятся к делегации, они продолжают такие переговоры", - отметил Песков. Путин и Моди уже 50 минут общаются один на один в "Аурусе" российского лидера. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в Тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине.

