Песков прокомментировал сообщения о сбое навигации самолета Фон дер Ляйен - 01.09.2025
Политика
Песков прокомментировал сообщения о сбое навигации самолета Фон дер Ляйен
ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою навигации самолета, на котором летела Урсула фон дер Ляйен. "Ваша информация (о якобы причастности России - ред.) некорректна", - сообщил он изданию Financial Times. Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, Еврокомиссия получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
россия, бизнес, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, financial times
Политика, РОССИЯ, Бизнес, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Financial Times
14:52 01.09.2025
 
Песков прокомментировал сообщения о сбое навигации самолета Фон дер Ляйен

ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою навигации самолета, на котором летела Урсула фон дер Ляйен.
"Ваша информация (о якобы причастности России - ред.) некорректна", - сообщил он изданию Financial Times.
Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, Еврокомиссия получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Система навигации отказала у самолета, на котором летела глава ЕК, пишет FT
Политика РОССИЯ Бизнес Урсула фон дер Ляйен Дмитрий Песков Financial Times
 
 
