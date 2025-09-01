Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о встречах Путина на полях саммита ШОС - 01.09.2025
Политика
Песков рассказал о встречах Путина на полях саммита ШОС
Песков рассказал о встречах Путина на полях саммита ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о встречах Путина на полях саммита ШОС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:08+0300
2025-09-01T15:08+0300
политика
россия
турция
пакистан
дмитрий песков
владимир путин
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС. "Сегодня было много двустороннего общения. Во-первых, вы были свидетелями двусторонних переговоров, которые состоялись в резиденции президента, в гостинице, где он остановился. Это контакты и с президентом Турции, и с премьер-министром Индии", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что помимо этого на полях саммита ШОС и в рамках встречи "ШОС плюс" состоялись контакты со многими главами государств. "Вьетнам только что, и были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине. Общение здесь не кончается", - добавил Песков. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
турция
пакистан
россия, турция, пакистан, дмитрий песков, владимир путин, шос
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПАКИСТАН, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
15:08 01.09.2025
 
Песков рассказал о встречах Путина на полях саммита ШОС

Песков: у Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС.
"Сегодня было много двустороннего общения. Во-первых, вы были свидетелями двусторонних переговоров, которые состоялись в резиденции президента, в гостинице, где он остановился. Это контакты и с президентом Турции, и с премьер-министром Индии", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что помимо этого на полях саммита ШОС и в рамках встречи "ШОС плюс" состоялись контакты со многими главами государств.
"Вьетнам только что, и были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине. Общение здесь не кончается", - добавил Песков.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
*Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
13:46
 
Политика
 
 
