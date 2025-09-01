Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили встречи Путина с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС - 01.09.2025
В Кремле оценили встречи Путина с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС
2025-09-01T15:15+0300
2025-09-01T15:15+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными контактами встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС. "Это очень важные контакты и с Индией, и с Турцией. Нас объединяют очень многопрофильные отношения в самых различных областях. Было о чем поговорить", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
15:15 01.09.2025
 
В Кремле оценили встречи Путина с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными контактами встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС.
"Это очень важные контакты и с Индией, и с Турцией. Нас объединяют очень многопрофильные отношения в самых различных областях. Было о чем поговорить", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Моди рассказал о важности сотрудничества Индии и России
09:57
 
