В Кремле оценили встречи Путина с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС
1 сен
2025-09-01T15:15+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными контактами встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС. "Это очень важные контакты и с Индией, и с Турцией. Нас объединяют очень многопрофильные отношения в самых различных областях. Было о чем поговорить", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
