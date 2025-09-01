Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Алиева на саммите ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/peskov-861603062.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Алиева на саммите ШОС
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Алиева на саммите ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Алиева на саммите ШОС
Общения президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник пока не было, сказал журналистам пресс-секретарь главы... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T16:04+0300
2025-09-01T16:04+0300
россия
азербайджан
индия
дмитрий песков
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861602722_0:50:3007:1741_1920x0_80_0_0_eeca03161745877eef0d4ef3f7e93e2c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Общения президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник пока не было, сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Сегодня еще пока не было", - сказал Песков. Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250901/overchuk-861575911.html
азербайджан
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861602722_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a27a1f50916db2b9c11671acea2ddfbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, азербайджан, индия, дмитрий песков, владимир путин, шос
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
16:04 01.09.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Алиева на саммите ШОС

Песков: Путин пока отдельно не общался с Алиевым на саммите ШОС в Тяньцзине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку. 27 сентября 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку. 27 сентября 2018 - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Общения президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник пока не было, сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня еще пока не было", - сказал Песков.
Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана
11:44
 
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНИНДИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала