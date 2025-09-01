Колумбийское песо сильнее всего укрепилось к доллару с конца июля

https://1prime.ru/20250901/peso-861553326.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Колумбийское песо в августе сильнее всего укрепилось к доллару с конца июля: вместе с ним в первую десятку наиболее подорожавших вошло много европейских валют, а также бразильский реал, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Так, с конца июля "колумбиец" подорожал к доллару на 3,77%. Не сильно отстала и шведская крона, показавшая положительную динамику к доллару в 3,33%. Реал, замкнувший первую тройку лидеров, показал рост в 2,99%. Можно сказать даже, что третью строку с ним практически делит венгерский форинт - 2,98%. Кроме них, в десятке подорожавших оказались чешская (2,58%) и норвежская кроны (2,38%), польский злотый (2,25%), румынский лей (2,12%), евро и болгарский лев (оба - по 2,08%). Рубль не попал в первую десятку, но тоже закрыл август с плюсом - 0,91%. Ослабли же к доллару в конце лета всего восемь валют. Самую заметную отрицательную динамику показали тайваньский доллар (-2,38%), турецкая лира (-1,19%) и аргентинское песо (-1,06%). А кроме них - индийская и непальская рупии (по -0,58%), новозеландский (-0,35%) и тринидадский (-0,12%) доллары, а также ливийский динар (-0,05%).

