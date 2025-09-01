Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге сформируют реестр ресторанов - 01.09.2025
В Петербурге сформируют реестр ресторанов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. Реестр ресторанов сформируют в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Законодательное собрание Петербурга в мае 2025 года приняло закон, который ограничивает деятельность заведений общепита в жилых домах (так называемых "наливаек"). Закон устанавливает критерии, по которым заведение общепита в жилом доме относится к категории ресторана. Закон вступил в силу 1 сентября 2025 года. Теперь в Петербурге с 22.00 до 11.00 запрещена продажа всех видов алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, если заведения не соответствуют критериям, установленным законом. В частности, объекты общепита должны иметь зал обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров, отдельный вход со стороны фасада многоквартирного дома, отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей, кухню с оборудованием. "Создан реестр ресторанов Санкт-Петербурга… Реестр включает сведения о юридических лицах и ИП: название, адрес объекта, ИНН. Заявления на включение в реестр уже подали более 60 правообладателей. Все они находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.
20:01 01.09.2025
 
В Петербурге сформируют реестр ресторанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. Реестр ресторанов сформируют в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Законодательное собрание Петербурга в мае 2025 года приняло закон, который ограничивает деятельность заведений общепита в жилых домах (так называемых "наливаек"). Закон устанавливает критерии, по которым заведение общепита в жилом доме относится к категории ресторана. Закон вступил в силу 1 сентября 2025 года. Теперь в Петербурге с 22.00 до 11.00 запрещена продажа всех видов алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, если заведения не соответствуют критериям, установленным законом. В частности, объекты общепита должны иметь зал обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров, отдельный вход со стороны фасада многоквартирного дома, отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей, кухню с оборудованием.
"Создан реестр ресторанов Санкт-Петербурга… Реестр включает сведения о юридических лицах и ИП: название, адрес объекта, ИНН. Заявления на включение в реестр уже подали более 60 правообладателей. Все они находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.
