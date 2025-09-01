https://1prime.ru/20250901/pik-861604405.html
ПИК продолжает занимать первое место по вводу жилья в России
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Девелопер ПИК по итогам восьми месяцев 2025 года продолжает занимать первое место по вводу жилья в России, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, в январе-августе ПИК сдал 730,6 тысячи квадратных метров в 24 жилых комплексах (33 многоквартирных дома). "Самолет" занимает вторую строку с результатом 662,5 тысячи квадратных метров, Московский фонд реновации с 525,9 тысячи "квадратов" - третью. Также в десятке крупнейших по версии ЕРЗ - "Югстройинвест", ССК, ЛСР, "А101", "Эталон", Sminex, "Страна Девелопмент". В Москве первое место по вводу жилья занимает Московский фонд реновации, второе - ПИК (482,5 тысячи "квадратов"), третье - "А101" (236,4 тысячи "квадратов"). Также в десятку крупнейших застройщиков в Москве вошли "Самолет", "Донстрой", "Гранель", "Кортрос", ЛСР, Sminex, "Мосотделстрой №1".
