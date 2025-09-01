https://1prime.ru/20250901/poezd-861610606.html
Пассажиры поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс" смогут посещать бизнес-залы
2025-09-01T19:05+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажиры вагонов СВ поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс" с понедельника могут бесплатно посещать бизнес-залы на вокзалах, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "Пассажиры вагонов СВ поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс" с сегодняшнего дня могут бесплатно посещать бизнес-залы на вокзалах. Новое правило распространяется на всех владельцев билетов соответствующей категории. Ранее бесплатно посещать все бизнес-залы по маршрутам наших поездов могли пассажиры вагонов класса люкс, пассажирам СВ был доступен только бизнес-зал в Симферополе", - говорится в сообщении. Отмечается, что вход в бизнес-залы будет осуществляться по предъявлению проездного документа или документа, удостоверяющего личность, по которому оформлен билет. В бизнес-зале можно с комфортом подождать поезд. Здесь предусмотрены зоны для работы и отдыха, доступ к Wi-Fi, напитки и закуски, а также возможность зарядить устройства. Пассажиры плацкартных и купейных вагонов могут посетить бизнес-залы за дополнительную плату либо при наличии премиальных карт. Бизнес-залы находятся в Симферополе, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, на Павелецком вокзале в Москве, в Ростове-на-Дону, Сочи, Адлере, Волгограде, Уфе, Самаре. Кроме того, на Казанском вокзале в Москве есть зал ожидания "Комфорт".
москва
симферополь
санкт-петербург
бизнес, москва, симферополь, санкт-петербург, гранд сервис экспресс
