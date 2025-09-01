https://1prime.ru/20250901/poezdka-861600539.html

В США обратили внимание на совместную поездку Путина и Моди на Aurus

МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин превратил поездки на Aurus с другими лидерами в качестве дипломатического инструмента, пишет Bloomberg.Так издание отреагировало на то, как российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди покинули площадку саммита ШОС вместе в одном автомобиле, направляясь на двустороннюю встречу."Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом", — говорится в материале.По данным издания, беседа лидеров тет-а-тет длилась около часа.Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине, стартовал 31 августа и завершится 1 сентября. В мероприятии участвуют свыше 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также представители различных международных организаций.

индия, владимир путин, нарендра моди, шос, россия