В США обратили внимание на совместную поездку Путина и Моди на Aurus - 01.09.2025, ПРАЙМ
В США обратили внимание на совместную поездку Путина и Моди на Aurus
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин превратил поездки на Aurus с другими лидерами в качестве дипломатического инструмента, пишет Bloomberg.Так издание отреагировало на то, как российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди покинули площадку саммита ШОС вместе в одном автомобиле, направляясь на двустороннюю встречу."Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом", — говорится в материале.По данным издания, беседа лидеров тет-а-тет длилась около часа.Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине, стартовал 31 августа и завершится 1 сентября. В мероприятии участвуют свыше 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также представители различных международных организаций.
15:33 01.09.2025
 
В США обратили внимание на совместную поездку Путина и Моди на Aurus

Bloomberg: Путин сделал поездки на Aurus с политиками инструментом дипломатии

МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин превратил поездки на Aurus с другими лидерами в качестве дипломатического инструмента, пишет Bloomberg.
Так издание отреагировало на то, как российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди покинули площадку саммита ШОС вместе в одном автомобиле, направляясь на двустороннюю встречу.
"Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом", — говорится в материале.
По данным издания, беседа лидеров тет-а-тет длилась около часа.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине, стартовал 31 августа и завершится 1 сентября. В мероприятии участвуют свыше 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также представители различных международных организаций.
