СМИ: Польша может остаться без топлива в случае конфликта
2025-09-01T07:39+0300
2025-09-01T07:39+0300
ПРАЙМ
ПРАЙМ
07:39 01.09.2025
 
СМИ: Польша может остаться без топлива в случае конфликта

Dziennik Gazeta Prawna: Польша может остаться без топлива в случае конфликта

ВАРШАВА, 1 сен – ПРАЙМ. В случае конфликта Польша может остаться без топлива для своих вооружённых сил, так как после 26 лет членства в НАТО страна до сих пор не охвачена сетью военных трубопроводов (CEPS), сообщает в понедельник издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP).
По данным газеты, существующая система снабжения топливом военных в Польше быстро окажется неэффективной в случае конфликта. DGP подчёркивает, что, по данным Центра восточных исследований, "снабжение всего центральноевропейского театра военных действий исключительно железнодорожными и автомобильными цистернами может быстро привести к дефициту цистерн", а также негативно скажется на пропускной способности автомобильных и железнодорожных путей.
Издание отмечает, что переговоры о включении Польши в военную систему снабжения топливом ведутся с 2014 года. "К настоящему времени завершено исследование для этой инвестиции, стоимость которой для Восточной Европы оценивается в 21 миллиард евро. Однако пока неясно, кто будет её финансировать", — говорится в статье.
Как подчеркивает DGP, Польша и страны региона хотят получить доступ к общему бюджету НАТО и пользоваться средствами ЕС, однако страны Южной Европы не хотят соглашаться на это.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
