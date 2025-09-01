https://1prime.ru/20250901/polsha-861556889.html

СМИ: Польша может остаться без топлива в случае конфликта

СМИ: Польша может остаться без топлива в случае конфликта - 01.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: Польша может остаться без топлива в случае конфликта

В случае конфликта Польша может остаться без топлива для своих вооружённых сил, так как после 26 лет членства в НАТО страна до сих пор не охвачена сетью военных | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T07:39+0300

2025-09-01T07:39+0300

2025-09-01T07:39+0300

энергетика

экономика

газ

польша

москва

восточная европа

нато

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556889.jpg?1756701581

ВАРШАВА, 1 сен – ПРАЙМ. В случае конфликта Польша может остаться без топлива для своих вооружённых сил, так как после 26 лет членства в НАТО страна до сих пор не охвачена сетью военных трубопроводов (CEPS), сообщает в понедельник издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP). По данным газеты, существующая система снабжения топливом военных в Польше быстро окажется неэффективной в случае конфликта. DGP подчёркивает, что, по данным Центра восточных исследований, "снабжение всего центральноевропейского театра военных действий исключительно железнодорожными и автомобильными цистернами может быстро привести к дефициту цистерн", а также негативно скажется на пропускной способности автомобильных и железнодорожных путей. Издание отмечает, что переговоры о включении Польши в военную систему снабжения топливом ведутся с 2014 года. "К настоящему времени завершено исследование для этой инвестиции, стоимость которой для Восточной Европы оценивается в 21 миллиард евро. Однако пока неясно, кто будет её финансировать", — говорится в статье. Как подчеркивает DGP, Польша и страны региона хотят получить доступ к общему бюджету НАТО и пользоваться средствами ЕС, однако страны Южной Европы не хотят соглашаться на это. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

польша

москва

восточная европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, польша, москва, восточная европа, нато, ес, мид рф