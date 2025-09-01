https://1prime.ru/20250901/posadka-861550340.html

Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября

Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября - 01.09.2025, ПРАЙМ

Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября

Посадка в поезд дальнего следования в России по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, следует из | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T00:27+0300

2025-09-01T00:27+0300

2025-09-01T00:27+0300

бизнес

россия

экономика

рф

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861550340.jpg?1756675641

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Посадка в поезд дальнего следования в России по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, следует из слов замгендиректора РЖД Евгения Чаркина. Постановление правительства РФ, разрешающее использовать биометрию при посадки в поезд при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Чаркин в августе отмечал, что РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии будет принято на основании полученных результатов. По словам Чаркина при запуске посадки в поезд по биометрии планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, ржд