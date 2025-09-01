https://1prime.ru/20250901/posadka-861550340.html
Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября
2025-09-01T00:27+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Посадка в поезд дальнего следования в России по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, следует из слов замгендиректора РЖД Евгения Чаркина.
Постановление правительства РФ, разрешающее использовать биометрию при посадки в поезд при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года.
Чаркин в августе отмечал, что РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии будет принято на основании полученных результатов.
По словам Чаркина при запуске посадки в поезд по биометрии планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
