Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредил о последствиях политики пошлин Трампа - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/poshliny-861584784.html
Эксперт предупредил о последствиях политики пошлин Трампа
Эксперт предупредил о последствиях политики пошлин Трампа - 01.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о последствиях политики пошлин Трампа
Политика пошлин американского лидера Дональда Трампа в краткосрочной перспективе принесет дополнительные средства в американскую экономику, но в дальнейшем... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:48+0300
2025-09-01T12:48+0300
экономика
сша
китай
дональд трамп
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Политика пошлин американского лидера Дональда Трампа в краткосрочной перспективе принесет дополнительные средства в американскую экономику, но в дальнейшем может привести к спаду объемов торговли, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В понедельник Трамп заявил, что США во многом станут страной третьего мира, если введенные им пошлины будут отменены судом. "Действительно, в результате пошлин дополнительные деньги разово прямо здесь и сейчас получит американский бюджет, но это только разово, в краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе совершенно точно это дает обратный эффект… В среднесрочной перспективе это ведет к тому, что снижаются соответствующие (торговые – ред.) обороты. Страны просто начинают сокращать товарооборот со слишком дорогими Соединенными Штатами", - полагает собеседник агентства. По словам эксперта, США уже прибегали к политике введения пошлин, и тогда это привело к экономическому спаду. Как подчеркивает Мартынов, в современном мире существует много альтернативных возможностей для торговли помимо США, включая БРИКС и ШОС. "Внимание всего мира приковано к Китаю, где проходит саммит ШОС", - отметил он. Апелляционный суд США 30 августа постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
https://1prime.ru/20250829/indiya-861439364.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, дональд трамп, шос
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ШОС
12:48 01.09.2025
 
Эксперт предупредил о последствиях политики пошлин Трампа

Эксперт Мартынов: пошлины Трампа приведут к спаду объемов торговли в США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Политика пошлин американского лидера Дональда Трампа в краткосрочной перспективе принесет дополнительные средства в американскую экономику, но в дальнейшем может привести к спаду объемов торговли, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
В понедельник Трамп заявил, что США во многом станут страной третьего мира, если введенные им пошлины будут отменены судом.
"Действительно, в результате пошлин дополнительные деньги разово прямо здесь и сейчас получит американский бюджет, но это только разово, в краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе совершенно точно это дает обратный эффект… В среднесрочной перспективе это ведет к тому, что снижаются соответствующие (торговые – ред.) обороты. Страны просто начинают сокращать товарооборот со слишком дорогими Соединенными Штатами", - полагает собеседник агентства.
По словам эксперта, США уже прибегали к политике введения пошлин, и тогда это привело к экономическому спаду. Как подчеркивает Мартынов, в современном мире существует много альтернативных возможностей для торговли помимо США, включая БРИКС и ШОС.
"Внимание всего мира приковано к Китаю, где проходит саммит ШОС", - отметил он.
Апелляционный суд США 30 августа постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Индия не планирует немедленно вводить ответные меры на новую пошлину Трампа
29 августа, 13:21
 
ЭкономикаСШАКИТАЙДональд ТрампШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала