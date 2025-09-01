https://1prime.ru/20250901/poshliny-861584784.html
Эксперт предупредил о последствиях политики пошлин Трампа
экономика
сша
китай
дональд трамп
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Политика пошлин американского лидера Дональда Трампа в краткосрочной перспективе принесет дополнительные средства в американскую экономику, но в дальнейшем может привести к спаду объемов торговли, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В понедельник Трамп заявил, что США во многом станут страной третьего мира, если введенные им пошлины будут отменены судом. "Действительно, в результате пошлин дополнительные деньги разово прямо здесь и сейчас получит американский бюджет, но это только разово, в краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе совершенно точно это дает обратный эффект… В среднесрочной перспективе это ведет к тому, что снижаются соответствующие (торговые – ред.) обороты. Страны просто начинают сокращать товарооборот со слишком дорогими Соединенными Штатами", - полагает собеседник агентства. По словам эксперта, США уже прибегали к политике введения пошлин, и тогда это привело к экономическому спаду. Как подчеркивает Мартынов, в современном мире существует много альтернативных возможностей для торговли помимо США, включая БРИКС и ШОС. "Внимание всего мира приковано к Китаю, где проходит саммит ШОС", - отметил он. Апелляционный суд США 30 августа постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
