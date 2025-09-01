https://1prime.ru/20250901/poshliny-861605234.html

Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары

Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары - 01.09.2025

Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, но принять такое решение Нью-Дели якобы... | 01.09.2025, ПРАЙМ

экономика

ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, но принять такое решение Нью-Дели якобы должен был "много лет назад", а сейчас "уже становится поздно". "До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию... Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад", - заявил он в соцсети Truth Social. Торговые отношения Индии и США, по мнению президента, "односторонние", так как Нью-Дели поставляет "огромные объёмы товаров" Вашингтону, а закупает мало. Введенная Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.

