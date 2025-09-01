Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вступило в силу постановление о посадке в поезд по биометрии - 01.09.2025
Вступило в силу постановление о посадке в поезд по биометрии
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Вступило в силу постановление правительства России, разрешающее использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования при наличии технической возможности у перевозчика. Документ был опубликован в феврале текущего года и заработал с 1 сентября 2025 года. Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отмечал, что согласно тексту документа кабмина, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности. Компания, по его словам, всесторонне прорабатывает вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база и создается техническое решение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов, говорил Чаркин, РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов. Он добавлял, что в будущем планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он говорил тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
00:21 01.09.2025
 
Вступило в силу постановление о посадке в поезд по биометрии

Правительство разрешило использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Вступило в силу постановление правительства России, разрешающее использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования при наличии технической возможности у перевозчика.
Документ был опубликован в феврале текущего года и заработал с 1 сентября 2025 года.
Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отмечал, что согласно тексту документа кабмина, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности. Компания, по его словам, всесторонне прорабатывает вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база и создается техническое решение для отрасли.
Далее после урегулирования всех вопросов, говорил Чаркин, РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов. Он добавлял, что в будущем планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он говорил тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
 
