В "Иннопрактике" отметили потенциал российских "умных" тканей

В "Иннопрактике" отметили потенциал российских "умных" тканей - 01.09.2025, ПРАЙМ

В "Иннопрактике" отметили потенциал российских "умных" тканей

01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские высокотехнологичные разработки в области модной индустрии, например, умные ткани, обладают большим потенциалом на глобальном рынке, в том числе странах БРИКС, такое мнение выразила первый замгендиректора "Иннопрактика" Наталья Попова в рамках BRICS+ Fashion Summit. "Сегодня мода становится высокотехнологичной: от умных тканей и биосовместимых материалов до ИТ-решений и больших данных. Эти инновации не только делают одежду красивой и функциональной, но и напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и экологичностью. Российские разработки имеют огромный потенциал для глобального рынка - особенно в странах БРИКС, где у технологий появляется реальный шанс на масштабирование и коммерческий успех", - сказала Попова. В конце августа глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что рынок модных изделий в России за последние 5 лет вырос более чем в 2 раза и на сегодня оценивается в 500 миллиардов рублей. Представители стран БРИКС+ отметили, что в последнее время делают акцент на выпуск высокотехнологичных тканей. Срок годности такой продукции значительно выше. В России исследователи также создают "умные" ткани - термохромные и самоочищающиеся.

