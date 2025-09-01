Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Иннопрактике" отметили потенциал российских "умных" тканей - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/potentsial-861604658.html
В "Иннопрактике" отметили потенциал российских "умных" тканей
В "Иннопрактике" отметили потенциал российских "умных" тканей - 01.09.2025, ПРАЙМ
В "Иннопрактике" отметили потенциал российских "умных" тканей
Российские высокотехнологичные разработки в области модной индустрии, например, умные ткани, обладают большим потенциалом на глобальном рынке, в том числе... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T16:40+0300
2025-09-01T16:40+0300
россия
технологии
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84166/76/841667667_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_6ae72fab4489ec8985b889c992e0710a.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские высокотехнологичные разработки в области модной индустрии, например, умные ткани, обладают большим потенциалом на глобальном рынке, в том числе странах БРИКС, такое мнение выразила первый замгендиректора "Иннопрактика" Наталья Попова в рамках BRICS+ Fashion Summit. "Сегодня мода становится высокотехнологичной: от умных тканей и биосовместимых материалов до ИТ-решений и больших данных. Эти инновации не только делают одежду красивой и функциональной, но и напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и экологичностью. Российские разработки имеют огромный потенциал для глобального рынка - особенно в странах БРИКС, где у технологий появляется реальный шанс на масштабирование и коммерческий успех", - сказала Попова. В конце августа глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что рынок модных изделий в России за последние 5 лет вырос более чем в 2 раза и на сегодня оценивается в 500 миллиардов рублей. Представители стран БРИКС+ отметили, что в последнее время делают акцент на выпуск высокотехнологичных тканей. Срок годности такой продукции значительно выше. В России исследователи также создают "умные" ткани - термохромные и самоочищающиеся.
https://1prime.ru/20250827/sistema-861344882.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84166/76/841667667_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_b2ee2089b71ef3f568aec22ef74abe69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, минпромторг
РОССИЯ, Технологии, Минпромторг
16:40 01.09.2025
 
В "Иннопрактике" отметили потенциал российских "умных" тканей

Попова: российские "умные" ткани обладают большим потенциалом для стран БРИКС

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкMoscow Fashion Week. День третий
Moscow Fashion Week. День третий - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские высокотехнологичные разработки в области модной индустрии, например, умные ткани, обладают большим потенциалом на глобальном рынке, в том числе странах БРИКС, такое мнение выразила первый замгендиректора "Иннопрактика" Наталья Попова в рамках BRICS+ Fashion Summit.
"Сегодня мода становится высокотехнологичной: от умных тканей и биосовместимых материалов до ИТ-решений и больших данных. Эти инновации не только делают одежду красивой и функциональной, но и напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и экологичностью. Российские разработки имеют огромный потенциал для глобального рынка - особенно в странах БРИКС, где у технологий появляется реальный шанс на масштабирование и коммерческий успех", - сказала Попова.
В конце августа глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что рынок модных изделий в России за последние 5 лет вырос более чем в 2 раза и на сегодня оценивается в 500 миллиардов рублей.
Представители стран БРИКС+ отметили, что в последнее время делают акцент на выпуск высокотехнологичных тканей. Срок годности такой продукции значительно выше. В России исследователи также создают "умные" ткани - термохромные и самоочищающиеся.
Банковские карты
Многие банки присоединятся к разработке Национальной системы платежных карт
27 августа, 18:36
 
РОССИЯТехнологииМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала