https://1prime.ru/20250901/pribyl-861593535.html

Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО снизилась в первом полугодии

Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО снизилась в первом полугодии - 01.09.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО снизилась в первом полугодии

Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в первом полугодии 2025 года сократилась на 37% в годовом выражении, до 402,759 миллиона рублей, следует из отчета компании. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T14:13+0300

2025-09-01T14:13+0300

2025-09-01T14:13+0300

экономика

бизнес

финансы

бурятия

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/48/762414850_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_99df245d93601f8a942a8308c2f69ab2.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в первом полугодии 2025 года сократилась на 37% в годовом выражении, до 402,759 миллиона рублей, следует из отчета компании. Выручка при этом составила 10,895 миллиарда рублей, что на 14,6% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2025 года составили 16,198 миллиарда рублей против 9,128 миллиарда на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства группы выросли до 12,278 миллиарда рублей с 7,535 миллиарда на 31 декабря 2024 года. ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В составе ПАО "ТГК-14" семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.

https://1prime.ru/20250702/dividendy-859100480.html

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, бурятия