Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО снизилась в первом полугодии
2025-09-01T14:13+0300
2025-09-01T14:13+0300
2025-09-01T14:13+0300
экономика
бизнес
финансы
бурятия
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/48/762414850_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_99df245d93601f8a942a8308c2f69ab2.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в первом полугодии 2025 года сократилась на 37% в годовом выражении, до 402,759 миллиона рублей, следует из отчета компании. Выручка при этом составила 10,895 миллиарда рублей, что на 14,6% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2025 года составили 16,198 миллиарда рублей против 9,128 миллиарда на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства группы выросли до 12,278 миллиарда рублей с 7,535 миллиарда на 31 декабря 2024 года. ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В составе ПАО "ТГК-14" семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.
бурятия
Новости
ru-RU
