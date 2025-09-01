https://1prime.ru/20250901/prodazha-861570007.html

В России запретили продажу садовых и огородных участков отдельно от домов

В России запретили продажу садовых и огородных участков отдельно от домов

экономика

бизнес

недвижимость

россия

госдума

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября запрещено продавать садовые и огородные участки отдельно от расположенных на них домов и построек. Соответствующий закон принят Госдумой 22 июля и подписан президентом 31 июля. Согласно вступившему в силу с сентября документу, собственникам садовых и огородных участков запрещается отчуждать их отдельно от находящихся там жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей. Кроме того, закон запрещает создавать территории садоводства и огородничества на на сельскохозяйственных угодьях, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Также документ уточняет, что инфраструктура садоводческих земельных участков может включать не только системы подачи воды, электричества, газа и канализации, но и различные хозпостройки, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, колодцы. Однако к ним не будут относиться погреба и другие сооружения, которые являются частями жилых или садовых домов.

