В России запретили продажу садовых и огородных участков отдельно от домов - 01.09.2025
В России запретили продажу садовых и огородных участков отдельно от домов
2025-09-01T10:17+0300
2025-09-01T10:17+0300
экономика
бизнес
недвижимость
россия
госдума
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября запрещено продавать садовые и огородные участки отдельно от расположенных на них домов и построек. Соответствующий закон принят Госдумой 22 июля и подписан президентом 31 июля. Согласно вступившему в силу с сентября документу, собственникам садовых и огородных участков запрещается отчуждать их отдельно от находящихся там жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей. Кроме того, закон запрещает создавать территории садоводства и огородничества на на сельскохозяйственных угодьях, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Также документ уточняет, что инфраструктура садоводческих земельных участков может включать не только системы подачи воды, электричества, газа и канализации, но и различные хозпостройки, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, колодцы. Однако к ним не будут относиться погреба и другие сооружения, которые являются частями жилых или садовых домов.
бизнес, недвижимость, россия, госдума
Экономика, Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, Госдума
10:17 01.09.2025
 
В России запретили продажу садовых и огородных участков отдельно от домов

В России с 1 сентября запретили продажу садовых и огородных участков отдельно от домов

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября запрещено продавать садовые и огородные участки отдельно от расположенных на них домов и построек.
Соответствующий закон принят Госдумой 22 июля и подписан президентом 31 июля.
Согласно вступившему в силу с сентября документу, собственникам садовых и огородных участков запрещается отчуждать их отдельно от находящихся там жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей.
Кроме того, закон запрещает создавать территории садоводства и огородничества на на сельскохозяйственных угодьях, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Также документ уточняет, что инфраструктура садоводческих земельных участков может включать не только системы подачи воды, электричества, газа и канализации, но и различные хозпостройки, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, колодцы. Однако к ним не будут относиться погреба и другие сооружения, которые являются частями жилых или садовых домов.
