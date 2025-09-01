Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/pulkovo-861593702.html
ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями
ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями - 01.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями
ВТБ и аэропорт "Пулково" успешно провели первую оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду на POS-терминале, сообщает пресс-служба "Воздушные Ворота... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T14:20+0300
2025-09-01T14:20+0300
экономика
финансы
россия
санкт-петербург
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ и аэропорт "Пулково" успешно провели первую оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду на POS-терминале, сообщает пресс-служба "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом "Пулково". "Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга. Прием оплаты цифровыми рублями был организован на POS-терминале клиента, на котором отобразился Универсальный платежный QR-код, включающий в себя также возможность оплаты и по Системе быстрых платежей. Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек", - сообщает пресс-служба в своем Telegram-канале. Таким образом "Пулково" стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте в качестве альтернативного способа оплаты услуг. "Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров. Впоследствии планируем распространить ее и на другие услуги, предоставляемые в "Пулково" – посещение бизнес-залов, услугу "Fast Track" и другие", – отметила главный финансовый директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Ольга Корочкина.
https://1prime.ru/20250821/minfin-861033137.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, санкт-петербург, втб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВТБ
14:20 01.09.2025
 
ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями

Оплату цифровыми рублями на POS-терминале протестировали в аэропорту "Пулково"

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ и аэропорт "Пулково" успешно провели первую оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду на POS-терминале, сообщает пресс-служба "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом "Пулково".
"Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга. Прием оплаты цифровыми рублями был организован на POS-терминале клиента, на котором отобразился Универсальный платежный QR-код, включающий в себя также возможность оплаты и по Системе быстрых платежей. Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек", - сообщает пресс-служба в своем Telegram-канале.
Таким образом "Пулково" стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте в качестве альтернативного способа оплаты услуг.
"Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров. Впоследствии планируем распространить ее и на другие услуги, предоставляемые в "Пулково" – посещение бизнес-залов, услугу "Fast Track" и другие", – отметила главный финансовый директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Ольга Корочкина.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Минфин подготовил проект об операциях Казначейства с цифровым рублем
21 августа, 11:03
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала