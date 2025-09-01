https://1prime.ru/20250901/pulkovo-861593702.html

ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями

ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями - 01.09.2025, ПРАЙМ

ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями

ВТБ и аэропорт "Пулково" успешно провели первую оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду на POS-терминале, сообщает пресс-служба "Воздушные Ворота... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T14:20+0300

2025-09-01T14:20+0300

2025-09-01T14:20+0300

экономика

финансы

россия

санкт-петербург

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ и аэропорт "Пулково" успешно провели первую оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду на POS-терминале, сообщает пресс-служба "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом "Пулково". "Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга. Прием оплаты цифровыми рублями был организован на POS-терминале клиента, на котором отобразился Универсальный платежный QR-код, включающий в себя также возможность оплаты и по Системе быстрых платежей. Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек", - сообщает пресс-служба в своем Telegram-канале. Таким образом "Пулково" стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте в качестве альтернативного способа оплаты услуг. "Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров. Впоследствии планируем распространить ее и на другие услуги, предоставляемые в "Пулково" – посещение бизнес-залов, услугу "Fast Track" и другие", – отметила главный финансовый директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Ольга Корочкина.

https://1prime.ru/20250821/minfin-861033137.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, санкт-петербург, втб