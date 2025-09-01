https://1prime.ru/20250901/putin-861548048.html
Путин примет участие в саммите ШОС
Путин примет участие в саммите ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, в ходе поездки в Китай примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:17+0300
2025-09-01T00:17+0300
2025-09-01T00:17+0300
экономика
мировая экономика
рф
китай
армения
владимир путин
юрий ушаков
никол пашинян
шос
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861548048.jpg?1756675045
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, в ходе поездки в Китай примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет ряд двухсторонних встреч, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь. Президента РФ после приземления встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Путин принял участие в торжественном приеме, организованном китайской стороной для глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.
Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы. На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.
На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны. Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Путин не раз подчеркивал, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. По словам российского президента, оно продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности.
Москва выступает за углубление практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности организации. Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, подчеркнул Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС в 2024 году в Астане.
Одной из приоритетных задач в деятельности ШОС остается поддержание безопасности в государствах – участниках и по периметру внешних границ, считает российская сторона. В этих целях планируется образовать Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС в Ташкенте и антинаркотический центр ШОС в Душанбе. Ожидается, что соответствующие соглашения будут подписаны во время саммита в Китае.
По словам Путина, ШОС является одной из основных опор нарождающегося нового миропорядка и выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности.
Ожидается, что на полях саммита ШОС Путин также проведет ряд встреч с различными зарубежными лидерами. В частности, у главы государства запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы лидеры обсудят подготовку к предстоящему визиту Путина в Индию. По словам Ушакова, он может состояться в декабре.
Планируется беседа российского лидера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В повестке встречи различные вопросы двустороннего сотрудничества, международные вопросы и ситуация вокруг Украины. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку, Кавказский регион, отмечал Ушаков.
После беседы с турецким коллегой Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время их беседы речь в том числе пойдет о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ожидается встреча Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и развития сотрудничества.
Предусматриваются также контакты Путина с зарубежными лидерами "на ногах". В том числе достигнута договоренность о беседах президента РФ с премьером Камбоджи Хуном Манет и премьером Непала Шарма Оли.
Как сообщал Ушаков, на полях саммита ШОС у Путина может быть более десяти встреч с различными лидерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 августа рассказал журналистам, что достигнуты договоренности о дополнительных встречах.
Второго сентября Путин будет работать уже в Пекине. Здесь состоится трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях. В тот же день в рамках официального визита президента Российской Федерации в КНР запланированы переговоры в Пекине на высшем уровне.
рф
китай
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, китай, армения, владимир путин, юрий ушаков, никол пашинян, шос, оон, асеан
Экономика, Мировая экономика, РФ, КИТАЙ, АРМЕНИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Никол Пашинян, ШОС, ООН, АСЕАН
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, в ходе поездки в Китай примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет ряд двухсторонних встреч, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь. Президента РФ после приземления встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Путин принял участие в торжественном приеме, организованном китайской стороной для глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.
Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы. На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.
На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны. Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Путин не раз подчеркивал, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. По словам российского президента, оно продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности.
Москва выступает за углубление практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности организации. Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, подчеркнул Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС в 2024 году в Астане.
Одной из приоритетных задач в деятельности ШОС остается поддержание безопасности в государствах – участниках и по периметру внешних границ, считает российская сторона. В этих целях планируется образовать Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС в Ташкенте и антинаркотический центр ШОС в Душанбе. Ожидается, что соответствующие соглашения будут подписаны во время саммита в Китае.
По словам Путина, ШОС является одной из основных опор нарождающегося нового миропорядка и выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности.
Ожидается, что на полях саммита ШОС Путин также проведет ряд встреч с различными зарубежными лидерами. В частности, у главы государства запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы лидеры обсудят подготовку к предстоящему визиту Путина в Индию. По словам Ушакова, он может состояться в декабре.
Планируется беседа российского лидера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В повестке встречи различные вопросы двустороннего сотрудничества, международные вопросы и ситуация вокруг Украины. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку, Кавказский регион, отмечал Ушаков.
После беседы с турецким коллегой Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время их беседы речь в том числе пойдет о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ожидается встреча Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и развития сотрудничества.
Предусматриваются также контакты Путина с зарубежными лидерами "на ногах". В том числе достигнута договоренность о беседах президента РФ с премьером Камбоджи Хуном Манет и премьером Непала Шарма Оли.
Как сообщал Ушаков, на полях саммита ШОС у Путина может быть более десяти встреч с различными лидерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 августа рассказал журналистам, что достигнуты договоренности о дополнительных встречах.
Второго сентября Путин будет работать уже в Пекине. Здесь состоится трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях. В тот же день в рамках официального визита президента Российской Федерации в КНР запланированы переговоры в Пекине на высшем уровне.