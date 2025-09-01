https://1prime.ru/20250901/putin-861548278.html
Путин рассказал, сколько студентов учатся в колледжах
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Среднее профессиональное образование все чаще становится осознанным выбором молодых людей, сейчас в российских колледжах учатся более 3,8 миллиона человек, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства 1 сентября в видеообращении поздравил российских школьников, учащихся колледжей, студентов, их родителей и педагогов с Днём знаний.
"Существенное, современное обновление проходит система среднего профессионального образования, которой в этом году исполнится 85 лет. Она всё чаще становится осознанным выбором молодых людей, и они осваивают востребованные экономикой профессии. Сегодня в наших колледжах учатся более 3 миллионов 800 тысяч ребят", - сказал Путин.
