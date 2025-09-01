Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/putin-861548606.html
Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения
Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения
Самое серьезное внимание в РФ уделяется не только образованию, но и воспитанию подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:17+0300
2025-09-01T00:17+0300
экономика
общество
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861548606.jpg?1756675057
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Самое серьезное внимание в РФ уделяется не только образованию, но и воспитанию подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин. Путин в видеообращении поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей, учеников с Днем Знаний, который отмечается 1 сентября. Президент пообещал, что власти страны будут делать всё, чтобы у всех российских детей, у молодого поколения были "лучшие условия для освоения современных знаний, для дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга". "Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество. Потому самое серьезное внимание уделяется сейчас и образованию, и воспитанию подрастающего поколения, всемерной поддержке педагогов, их благородной миссии - совершенствованию учебных программ и инфраструктуры образовательных учреждений", - сказал Путин в поздравлении. Кроме того, глава государства отметил качественные перемены, которые идут на всех уровнях - от детских садов до университетов. Президент подчеркнул, что главная цель изменений - на практике обеспечить "надежный жизненный старт для молодых поколений". "Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели конкретными делами, победами и достижениями. Будущая Россия принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза", - добавил Путин.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
00:17 01.09.2025
 
Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения

Путин: самое серьезное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Самое серьезное внимание в РФ уделяется не только образованию, но и воспитанию подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в видеообращении поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей, учеников с Днем Знаний, который отмечается 1 сентября. Президент пообещал, что власти страны будут делать всё, чтобы у всех российских детей, у молодого поколения были "лучшие условия для освоения современных знаний, для дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга".
"Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество. Потому самое серьезное внимание уделяется сейчас и образованию, и воспитанию подрастающего поколения, всемерной поддержке педагогов, их благородной миссии - совершенствованию учебных программ и инфраструктуры образовательных учреждений", - сказал Путин в поздравлении.
Кроме того, глава государства отметил качественные перемены, которые идут на всех уровнях - от детских садов до университетов. Президент подчеркнул, что главная цель изменений - на практике обеспечить "надежный жизненный старт для молодых поколений".
"Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели конкретными делами, победами и достижениями. Будущая Россия принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза", - добавил Путин.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала