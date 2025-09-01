https://1prime.ru/20250901/putin-861548606.html

Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения

Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения - 01.09.2025, ПРАЙМ

Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения

Самое серьезное внимание в РФ уделяется не только образованию, но и воспитанию подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T00:17+0300

2025-09-01T00:17+0300

2025-09-01T00:17+0300

экономика

общество

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861548606.jpg?1756675057

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Самое серьезное внимание в РФ уделяется не только образованию, но и воспитанию подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин. Путин в видеообращении поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей, учеников с Днем Знаний, который отмечается 1 сентября. Президент пообещал, что власти страны будут делать всё, чтобы у всех российских детей, у молодого поколения были "лучшие условия для освоения современных знаний, для дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга". "Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество. Потому самое серьезное внимание уделяется сейчас и образованию, и воспитанию подрастающего поколения, всемерной поддержке педагогов, их благородной миссии - совершенствованию учебных программ и инфраструктуры образовательных учреждений", - сказал Путин в поздравлении. Кроме того, глава государства отметил качественные перемены, которые идут на всех уровнях - от детских садов до университетов. Президент подчеркнул, что главная цель изменений - на практике обеспечить "надежный жизненный старт для молодых поколений". "Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели конкретными делами, победами и достижениями. Будущая Россия принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза", - добавил Путин.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин