Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Самое серьезное внимание в РФ уделяется не только образованию, но и воспитанию подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в видеообращении поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей, учеников с Днем Знаний, который отмечается 1 сентября. Президент пообещал, что власти страны будут делать всё, чтобы у всех российских детей, у молодого поколения были "лучшие условия для освоения современных знаний, для дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга".
"Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество. Потому самое серьезное внимание уделяется сейчас и образованию, и воспитанию подрастающего поколения, всемерной поддержке педагогов, их благородной миссии - совершенствованию учебных программ и инфраструктуры образовательных учреждений", - сказал Путин в поздравлении.
Кроме того, глава государства отметил качественные перемены, которые идут на всех уровнях - от детских садов до университетов. Президент подчеркнул, что главная цель изменений - на практике обеспечить "надежный жизненный старт для молодых поколений".
"Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели конкретными делами, победами и достижениями. Будущая Россия принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза", - добавил Путин.
