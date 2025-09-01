https://1prime.ru/20250901/putin-861554830.html

Путин кратко пообщался с Рахмоном до заседания совета глав государств ШОС

Путин кратко пообщался с Рахмоном до заседания совета глав государств ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ

Путин кратко пообщался с Рахмоном до заседания совета глав государств ШОС

Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T06:23+0300

2025-09-01T06:23+0300

2025-09-01T06:23+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861554830.jpg?1756697015

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Лидеры немного поговорили "на ногах" перед официальным началом саммита, незадолго до церемонии фотографирования. Также Путин до заседания пообщался "на ногах" с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян". Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР в честь гостей форума.

китай

кнр

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, си цзиньпин, шос