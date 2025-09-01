Путин кратко пообщался с Рахмоном до заседания совета глав государств ШОС

https://1prime.ru/20250901/putin-861554830.html
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
Лидеры немного поговорили "на ногах" перед официальным началом саммита, незадолго до церемонии фотографирования.
Также Путин до заседания пообщался "на ногах" с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.
В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".
Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР в честь гостей форума.
