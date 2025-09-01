Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Индии заявил, что ему всегда приятно встретиться с Путиным - 01.09.2025
Премьер Индии заявил, что ему всегда приятно встретиться с Путиным
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди, участвующий в саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что ему всегда приятно встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Перед началом заседания саммита ШОС в Тяньцзине Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. Путин сначала кратко побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседания саммита, взявшись за руки. Затем к президенту России и премьеру Индии присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы. "Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!" - написал Моди в соцсети X. Премьер Индии также опубликовал фотографию со встречи на ногах с участием российского лидера и председателем КНР Си Цзиньпином. "Взаимодействие в Тяньцзине продолжается! Обмен мнениями с президентом Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита ШОС", - подписал эти фотографии Моди. В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
Премьер Индии заявил, что ему всегда приятно встретиться с Путиным

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди, участвующий в саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что ему всегда приятно встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Перед началом заседания саммита ШОС в Тяньцзине Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. Путин сначала кратко побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседания саммита, взявшись за руки. Затем к президенту России и премьеру Индии присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы.
"Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!" - написал Моди в соцсети X.
Премьер Индии также опубликовал фотографию со встречи на ногах с участием российского лидера и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Взаимодействие в Тяньцзине продолжается! Обмен мнениями с президентом Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита ШОС", - подписал эти фотографии Моди.
В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
 
