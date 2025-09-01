Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года - 01.09.2025
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках саммита ШОС в Китае, в том числе, будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года. | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках саммита ШОС в Китае, в том числе, будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года. "К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов. А в главном документе Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
мировая экономика, китай, индия, иран, владимир путин, шос
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, ИРАН, Владимир Путин, ШОС
07:42 01.09.2025 (обновлено: 07:56 01.09.2025)
 
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года

Путин: на саммите ШОС в Китае будет принята стратегия развития организации до 2035 года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСимволика саммита ШОС в Тяньцзине
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках саммита ШОС в Китае, в том числе, будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года.
"К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов. А в главном документе Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств-членов ШОС.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Саммит ШОС -2025 - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
На Западе отметили необычную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
Вчера, 23:16
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙИНДИЯИРАНВладимир ПутинШОС
 
 
