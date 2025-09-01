https://1prime.ru/20250901/putin-861556980.html
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года
2025-09-01T07:42+0300
2025-09-01T07:42+0300
2025-09-01T07:56+0300
экономика
мировая экономика
китай
индия
иран
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861531826_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_f209eb79dbfe4bab3e9c939c8ca94dc9.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках саммита ШОС в Китае, в том числе, будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года. "К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов. А в главном документе Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
китай
индия
иран
