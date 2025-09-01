https://1prime.ru/20250901/putin-861557986.html
Путин проинформирует коллег по ШОС о результатах саммита на Аляске
Путин проинформирует коллег по ШОС о результатах саммита на Аляске - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин проинформирует коллег по ШОС о результатах саммита на Аляске
Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует о результатах саммита на Аляске коллег по ШОС в ходе двусторонних встреч на полях саммита.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует о результатах саммита на Аляске коллег по ШОС в ходе двусторонних встреч на полях саммита. "В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске", - сказал Путин на заседании Совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует о результатах саммита на Аляске коллег по ШОС в ходе двусторонних встреч на полях саммита.
"В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске", - сказал Путин на заседании Совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
