Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине

2025-09-01T08:11+0300

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — ПРАЙМ. Первопричины кризиса на Украине должны быть устранены для устойчивого урегулирования конфликта, также должен быть восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

