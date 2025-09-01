Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил темпы развития сотрудничества в рамках ШОС - 01.09.2025
Путин оценил темпы развития сотрудничества в рамках ШОС
2025-09-01T08:28+0300
2025-09-01T08:28+0300
экономика
владимир путин
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин. "Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом (2024 - ред.) году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
владимир путин, шос
Экономика, Владимир Путин, ШОС
08:28 01.09.2025
 
Путин оценил темпы развития сотрудничества в рамках ШОС

© РИА Новости . Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
© РИА Новости . Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом (2024 - ред.) году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Токаев предложил создать офис ШОС по сопровождению инвестпроектов
Экономика Владимир Путин ШОС
 
 
