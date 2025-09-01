https://1prime.ru/20250901/putin-861561753.html

Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе"

2025-09-01T08:48+0300

политика

индия

владимир путин

нарендра моди

шос

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай)/НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры вместе на "Аурусе" российского лидера. Соответствующие кадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист России 1 Павел Зарубин. В свою очередь Моди разместил в своём аккаунте в соцсети X соответствующую фотографию. "После завершения мероприятий на саммите ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательны", - подписал фотографию Моди. В китайском Тяньцзине проходит саммит ШОС, в мероприятиях которого принимает участие Путин. Также у президента России запланирована череда встреч с иностранными лидерами. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

индия

2025

индия, владимир путин, нарендра моди, шос