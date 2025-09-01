Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выразил уверенность в развитии взаимовыгодных связей с Узбекистаном - 01.09.2025
Путин выразил уверенность в развитии взаимовыгодных связей с Узбекистаном
Путин выразил уверенность в развитии взаимовыгодных связей с Узбекистаном - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин выразил уверенность в развитии взаимовыгодных связей с Узбекистаном
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики выразил уверенность, что страны и | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики выразил уверенность, что страны и впредь будут всемерно наращивать взаимовыгодные связи. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля. "Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня независимости... Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня. Отношения между Россией и Узбекистаном, как подчеркнул Путин, динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур. "Желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам благополучия и процветания", - заключил российский президент.
Путин выразил уверенность в развитии взаимовыгодных связей с Узбекистаном

Путин: Россия и Узбекистан продолжат наращивать взаимовыгодные связи

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики выразил уверенность, что страны и впредь будут всемерно наращивать взаимовыгодные связи.
Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня независимости... Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня.
Отношения между Россией и Узбекистаном, как подчеркнул Путин, динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.
"Желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам благополучия и процветания", - заключил российский президент.
Владимир Путин
Путин отметил развитие отношений России и Узбекистана
Вчера, 20:09
 
Экономика РОССИЯ УЗБЕКИСТАН Владимир Путин Шавкат Мирзиеев СНГ ШОС
 
 
