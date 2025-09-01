https://1prime.ru/20250901/putin-861566725.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Российско-индийское сотрудничество активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Российско-индийское сотрудничество активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с премьером Индии Нарендрой Моди "на полях" саммита ШОС Путин отметил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. "Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие", - сказал президент России. Торгово-экономическая кооперация, отметил он, в целом демонстрирует положительную динамику, развиваются туристические обмены.

