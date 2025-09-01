https://1prime.ru/20250901/putin-861571114.html

Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт корреспондент РИА Новости. | 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Путин и Эрдоган в рамках встречи обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке.Также сообщается, что президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.

Новости

