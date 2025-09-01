Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
https://1prime.ru/20250901/putin-861571114.html
Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае
2025-09-01T10:37+0300
2025-09-01T10:37+0300
политика
украина
ближний восток
китай
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861197143_0:52:2762:1606_1920x0_80_0_0_16f1027da051b4fad502c77c47c61658.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Путин и Эрдоган в рамках встречи обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке.Также сообщается, что президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.
украина
ближний восток
китай
10:37 01.09.2025
 
Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае

Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился с турецким лидером Эрдоганом

© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019 - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что Путин и Эрдоган в рамках встречи обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке.
Также сообщается, что президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.
Заголовок открываемого материала