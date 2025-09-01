https://1prime.ru/20250901/putin-861571685.html
Путин выразил уверенность в роли Турции в украинском урегулировании
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании, соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого (2025 - ред.) года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере", - сказал Путин. "Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - добавил российский лидер.
